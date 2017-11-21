Виктор Гончаренко: "Смена поколений в ЦСКА? Это по-своему интересно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что получил новый опыт, работая помощником Леонида Слуцкого в армейском клубе. Специалист считает, что для тренера нет идеального времени, чтобы возглавить новую команду.

- В ЦСКА вы пришли как помощник Леонида Слуцкого. Научились чему-нибудь в ходе работы с ним?

- Конечно. Если ты хочешь чему-то научиться, научишься, - цитирует официальный сайт УЕФА Гончаренко. - Работать с Леонидом Викторовичем было очень приятно, потому что ты можешь говорить с ним на любые темы. Это касается и тактики, и организации тренировочного процесса, отношений внутри коллектива, с определенными футболистами. Роль главного тренера, понятное дело, мне наиболее близка, но, поработав помощником, ты видишь что-то со стороны, и это потом идет тебе в копилку. В любой ситуации можно получать какой-то опыт, который поможет в дальнейшем.

- Нет ощущения, что вы пришли в клуб, если не в переломный, то как минимум в переходный период?

- Тогда возникает вопрос, а какой момент должен быть идеальным для прихода тренера? Его, на самом деле, нет. Ты можешь прийти, когда тяжелая ситуация, когда нужны изменения. Согласитесь, очень редко кто приходит, когда команда находится на пике. В нашем случае это случилось, когда Леонид Викторович сказал, что ему нужен новый вызов. Он оставил команду в очень хорошем состоянии. Нам сейчас надо делать изменения, чтобы безболезненно прошла смена поколений. Можно назвать это переходным периодом, но он по-своему интересен.

Напомним, Гончаренко в сезоне-2015/16 входил в тренерский штаб Слуцкого в ЦСКА. Перед началом чемпионата России-2016/17 он возглавил "Уфу", но в декабре того же года был назначен на пост главного тренера ЦСКА - Слуцкий покинул клуб по собственному желанию.