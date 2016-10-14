Виктор Гончаренко: "Слуцкий меня ничем не удивил"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после поражения от ЦСКА (0:1) в матче чемпионата России отметил, что у его команды были шансы выровнять игру во втором тайме. Тренер добавил, что он остался впечатлен новой ареной ЦСКА.

– Если в целом оценить матчи с московскими клубами, то было бы нагло надеяться на 9 очков, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – У ЦСКА очень быстрая атака, армейцы хорошо используют стандартные положения. Во втором тайме мы могли выровнять игру. У нас футболисты, которые выходят на поле, очень быстрые. С их помощью мы всегда можем ускорить игру. Леонид Слуцкий меня ничем не удивил, мы слишком хорошо друг друга знаем. Как мне новый стадион ЦСКА? Эмоции только положительные. На такой арене кажется, что ты играешь еврокубковый матч. И по антуражу, и по атмосфере.