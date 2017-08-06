17:24 6 августа | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Сказал Помазуну, чтобы ничего не выдумывал"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что уверен во вратаре Илье Помазуне, который совершит свой дебют в премьер-лиге в предстоящей встрече. Основной голкипер москвичей Игорь Акинфеев пропустит матч из-за травмы.

– Все когда-то происходит в первый раз, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – Илья принимал участие во многих товарищеских матчах, мы уверены в нем, а защитники помогут Помазуну в его дебютной игре. Большого опасения нет. Мы понимаем, что рядом с Акинфеевым нельзя держать сильного и опытного голкипера, поэтому у нас есть перспективный и мы в него верим. Сказал ему, что все когда-то происходит в первый раз, и что не надо ничего выдумывать.

Почему Васин остался в запасе? Выздоровел Игнашевич, мы должны проводить ротацию состава. "Рубин" – тяжелый соперник, который хорошо обороняется и остро атакует. Мы должны набраться терпения и ждать своего шанса.

Матч ЦСКА - "Рубин" состоится сегодня и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ValeraK

"Ничего не придумывай - держись от мяча подальше!"

18:33 6 августа

Критик

А Помазун тот еще затейник )))

17:47 6 августа