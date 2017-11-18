Виктор Гончаренко: "СКА получает опыт игры в премьер-лиге. Ждем напряженного матча"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не был удивлен тому, что его команду в аэропорту Хабаровска перед матчем 17-го тура чемпионата России против местного СКА встречали дальневосточные болельщики московских армейцев. Специалист отметил, что предстоящая встреча будет отличаться от очной игры первого круга, которая завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.

- Вас в аэропорту встречали хабаровские болельщики ЦСКА. Насколько это было приятно? Сколько поклонников вашей команды ожидаете на трибунах?

- СКА и ЦСКА - две красно-синие команды. Понятно, что мы не особо удивлены, но было приятно, - сказал во флеш-интервью Гончаренко. - Зная наших болельщиков, думаю, их будет достаточно много. За что им честь и хвала - добраться сюда в такую погоду.

- Первая игра завершилась уверенной победой ЦСКА. Применима ли будет эта тактика на сегодняшний матч?

- Нет. Это ответная игра, совсем другие условия. СКА получает опыт игры в премьер-лиге, поэтому ожидаем напряженного матча.

Напомним, матч начнется сегодня в 12.00 по московскому времени, или в 19.00 по местному. Ожидается, что температура воздуха в Хабаровске опустится до минус 16 градусов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.