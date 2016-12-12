17:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Сделаю все, чтобы приумножить прежние достижения ЦСКА"

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Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что возвращение в стан армейцев для него – большая честь и ответственность. По словам специалиста, о назначении которого было объявлено сегодня, он сделает все возможное, чтобы приумножить достижения Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого.

 
Сегодня. Москва. Евгений ГИНЕР и Виктор ГОНЧАРЕНКО.Гончаренко: Слуцкий 2.0. Выбор прагматика Гинера

– Мне очень приятно вернуться сюда, учитывая, что я хорошо всех знаю, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. – Это большая ответственность и большая честь. Все-таки мы знаем, что ПФК ЦСКА в последние годы был лидером российского футбола. Команда выиграла под руководством Леонида Викторовича, а ранее с Валерием Георгиевичем много различных титулов. Мне приятно, что меня пригласили на эту должность. Сделаю все, что в моих силах, чтобы приумножать прежние достижения.

– Как быстро вы приняли решение о возвращении в ЦСКА? И как протекали переговоры?

– По большому счету, переговоров не было: у меня в контракте с "Уфой" был пункт, что при получении предложения я должен в течение недели вернуться в ЦСКА. Мы обсуждали лишь текущие моменты. Никаких загвоздок по контрактным условиям, по штабу и персоналу не было.

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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nikakoy-revolyutsii-ne-budet/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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PallMall

В программе Microsoft Word есть проверка правописания. Неужели трудно одну кнопку нажать?

20:27

SP2

Ну и ГАнчаренко, видимо, люди думаю от слова гАнчар! Круто! Или вообще не думают! На Белорусском, кстати, будет что-то, типа, Ганчарэнка - но в СЭ язык издания, вроде, пока Русский? )))

17:37

SP2

Так а что? Если теперь официально разрешили писать "приумножить"! Во жесть-то! Специально для двоечников видно и разрешили. В школе-то, естественно, учили писать прЕумножить. Но теперь те двоечники выросли и решили изменить правила! Так что тут любой корректор запутается.

17:34

карфагенянин

ЛЮДИ!!! Спортэкспрессовцы!! Возьмите меня редактором!! Могу работать на расстоянии, могу приезжать, редактировать материалы в редакцию! У вас же ошибки в тексте! Вы же центральное издательство, это недопустимо!Подумайте! Недорого возьму!!

17:20

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