Виктор Гончаренко: "Сделаем все, чтобы Мариу Фернандес сыграл с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 11-го тура чемпионата России против"Динамо" (0:0) рассказал, что в таком темпе играть нельзя. По его словам, армейцы должны были действовать быстрее.

– Играя в таком темпе, сложно рассчитывать на победу, - сказал Гончаренко. - Надо было действовать быстрее, потому что скорости нам явно не хватало. Сказалось и отсутствие Головина. Своими моментами мы распорядились неудачно, но при этом хорошо действовали в обороне. Хотелось выиграть, жаль, что не получилось.

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Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА //

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