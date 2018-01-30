Виктор Гончаренко: "С "Пястом" ЦСКА сыграл гораздо лучше, чем с датчанами"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча с "Пястом" (0:0) отметил, что игра команды понравилась ему гораздо больше, чем с "Хорсенсом" (2:2). По словам наставника, армейцы будут полностью готовы к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды".

– В любой игре можно быть чем-то довольным, а чем-то – недовольным. Мы сыграли гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с "Хорсенсом", где счет был 2:2. В этом матче мы даже лучше выглядели в атаке, но не забили. В обороне сыграли очень хорошо. Провели много позиционных атак. В чемпионате России тоже часто сталкиваемся с ситуацией, когда соперник глубоко обороняется. Хорошо находили лазейки, но кроме моментов, когда не забивали, мы часто попадали в положение вне игры. Но если теряли мяч, быстро его возвращали. Так что есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие.



– Пришлось взламывать эшелонированную оборону, этот опыт может оказаться полезным в чемпионате, не так ли?

– Конечно. Мы знаем, что столкнемся с такой обороной, и команду к этому готовим.



– Дальше предстоят еще товарищеские игры. Можно быть уверенным в том, что команда будет готова на 100 процентов к 13 февраля?

– В этом можно не сомневаться. Плюс мы будем в одинаковых условиях с "Црвеной Звездой". Они тоже только выйдут из отпуска.