Виктор Гончаренко: "С Чаловым не случилось ничего серьезного"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:0) подчеркнул, что команда добыла важные три очка. По его словам, в этой встрече команда сделала много правильных вещей.

- Это тот случай, когда мы получали удовольствие от игры, особенно во втором тайме, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - Сделали много правильных вещей и набрали три очка. До конца чемпионата осталось два тура, поэтому эта победа еще важней для нас.

Чалов? Ничего серьезного. Он проделал большой объем работы. Федор еще молод, поэтому, видимо, еще не готов в таком темпе провести все 90 минут игры.

Доверие молодым игрокам? Его нужно заслужить. Они хорошо тренируются, хорошо поработали на сборах.

Напомним, что Федор Чалов был заменен на 63-й минуте игры. В этой встрече он оформил дубль, а также заработал пенальти, который реализовал Бибрас Натхо.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"