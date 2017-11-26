Виктор Гончаренко: "Рубин", как и мы, будет гнуть свою линию"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что в матче 18-го тура чемпионата России против "Рубина" важную роль сыграют быстрые атаки и игра на стандартным положениях. Специалист считает, что по ходу встречи инициатива будет переходить от одной команды к другой.

- Мы втянулись. Поздней осенью, в ноябре, лучше играть через три дня на четвертый, чем готовиться восемь-девять дней, - сказал Гончаренко во флеш-интервью. - Думаю, что и "Рубин", и мы будем гнуть свою линию. Инициатива может переходить как к одной команде, так и к другой. Важную роль будут играть быстрые атаки и стандартные положения.

Напомним, матч "Рубин" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.