Виктор Гончаренко: "Результат матча "Ахмат" - ЦСКА по игре"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0) отметил, что его команде удалось воспользоваться ошибками соперника в обороне. Специалист также добавил, что результат по игре.

– ЦСКА удалось воспользоваться ошибками "Ахмата" в обороне. Достаточно много моментов мы создали через центр, и голы оттуда пришли, – сказа в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – Момент, когда Акинфеев выбил с ленточки ворот? Игорь нас очень часто выручает, мы знаем его уровень игры. Но до этого эпизода и после него у нас было много возможностей. Может быть, "Ахмат" заслуживал забить один гол, но считаю, что счет по игре.