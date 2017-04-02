Виктор Гончаренко: "Противостояние со Скрипченко? Его нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что не думает о личном противостоянии с наставником соперника Вадимом Скрипченко. Также наставник рассказал о состоянии команды после перерыва на игры сборных.

– Противостояние со Скрипченко? Да нет, – сказал Гончаренко во флеш-интервью. – Если идет погоня за лидером – нужны очки. Главная задача ЦСКА – взять три очка. Дзагоев сегодня сыграть не сможет, как и Миланов. После матчей сборных тяжело представить состояние команды. У нас было три дня, чтобы подготовиться, это не проблема.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Крылья Советов"