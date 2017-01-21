Виктор Гончаренко: "Пришлось постараться, чтобы выиграть"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Воленом" в товарищеском матче остался доволен игрой команды. По словам наставника, для которого эта встреча стала первой в качестве наставника армейцев, подопечные проявили желание.

- Достаточно экспериментальный состав сегодня был, - цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА. - Молодые игроки. Был парень на просмотре. Это именно та ситуация, которая мне не очень нравится - команда не сбалансированная. Но за счет желания и старания показали хорошую игру. Соперник, несмотря на то, что из второй лиги Швейцарии, хорошо организован. Пришлось постараться, чтобы выиграть. Конечно, исполнительское мастерство того же Ионова, стандарты и исполнение второго гола не могу не радовать.

Пришлось перестраиваться по ходу игры. Действовали по разным схемам в первом и втором таймах. Хотели опробовать схему 3-5-2. Не могу сказать, какая схема понравилась больше. Могу лишь сказать, что мы учимся.