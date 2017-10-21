Виктор Гончаренко: "Приоритеты? Для ЦСКА важны и чемпионат России, и Лига чемпионов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе отметил, что он спокойно относится к непростому календарю армейцев. По его словам, главное, чтобы команда находилась в хорошем состоянии.

– У армейцев сейчас непростой календарь, впереди серия матчей на выезде.

– Я всегда очень спокойно отношусь к подобным вещам. С кем бы и где бы мы ни встречались, самое главное, в каком состоянии наша команда подходит к тому или иному матчу.

– Уместно ли говорить о каких-либо приоритетах в такой ситуации?

– Нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели.

