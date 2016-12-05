Виктор Гончаренко: "Приходится оставлять на скамейке футболистов, хорошо готовых к игре"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед началом матча 17-го тура чемпионата России с "Томью" иронично ответил на вопрос о кадровых проблемах. По словам специалиста, он вынужден оставлять на скамейке запасных игроков хорошо подготовленных футболистов.

- Проблемы с составом вызывают головную боль? Головная боль у меня из-за того, что приходится оставлять на скамейке много хорошо готовых игроков, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - В команде нет отпускного настроения. Должны сделать все, чтобы победить в последней игре. Погода? Мы ее уже не замечаем, потому что месяц занимаемся в таких условиях.

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"