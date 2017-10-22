Виктор Гончаренко: "Правильно, что команды остались в равных составах"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) подчеркнул, что правильно то, что команды остались в равных составах до конца встречи. Он также добавил, что стычки во время игры можно объяснить эмоциями футболистов.

– Сегодня было много грубых моментов, которые могли закончиться красными карточками. Интересует ваше мнение по двум эпизодам: фол Ригони в первом тайме и стычка после перерыва с участием всех футболистов.

– Какие-либо эпизоды на тему удалений нужно разбирать при помощи повторов, с моей точки не видно, что происходит, – сказал Гончаренко. – Накал был высокий, поэтому и единоборств много. Наверное, правильно, что не было красных. Когда играют две такие команды, лучше всего, если составы равные. Не нужно искать поводов для красных карточек. А стычка после перерыва... Это эмоции, что тут комментировать. Потолкались, разошлись. Ничего страшного..

– Четыре желтые ЦСКА получил в самом дебюте матча. Вы коррективы в связи с этим не вносили? Не было опасений, что может случиться и красная такими темпами?

– Это эмоции. Я ничего не просил, у нас опытные ребята, всё понимают. В таком матче нельзя жалеть ни себя, ни соперников не стоит.

– Как вообще оцените судейство? Все желтые были по делу?

– За тему назначений арбитров и судейства есть кому отвечать. Не будем возвращаться к этому. Мы опять сваливаемся к тому, чтобы искать грязь в игре и вокруг нее, а само качество футбола нас мало интересует: по каким схемам играли соперники, как в центре обороны действовали Березуцкиие и Васин, Маммана и Мевля. Почему мы говорим об одном и том же?... Желтые карточки, грязь какая-то... (Михаил ГОНЧАРОВ)

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