Виктор Гончаренко: "Постоянно нахожу отмазку, почему не учу язык"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что у него пока нет желания работать за границей. По его словам, пока он не может заставить себя выучить английский.

– Мечта работать за границей? Это нормальная мечта, когда работаешь в одном месте на протяжении многих лет и много чего выигрываешь, - цитирует Гончаренко "Чемпионат". - С моей стороны в ЦСКА еще ничего не завоевано. Возможно, такое желание придет со временем. Похожие чувства у меня были в БАТЭ, где я ходил по кругу: чемпион, Лига чемпионов, чемпион, Лига чемпионов или Лига Европы… Понимал: нужно что-то менять. Кроме того, в такие моменты надо чувствовать, что команда от тебя тоже устала. И здесь надо что-то менять. Хотя что делал блестящий Фергюсон? Обновлял команду, а сам оставался.

– Как у вас с языками?

– По-русски отлично общаюсь (смеется)! Всегда говорю, что у человека может быть два таланта: умение приспособиться или дать объяснение своим действиям. Я постоянно нахожу отмазку, почему у меня нет времени на изучение языка. Я искренне несколько раз пробовал это делать, но каждый раз возникал какой-то шлагбаум, который я не мог преодолеть.

– Кто из игроков говорит по-английски?

– Братья, Игнашевич, Щенников. Молодым надо взять на вооружение, что не одним русским языком мы богаты.

– Вы смогли бы успешно работать в любой стране?

– Надо знать специфику чемпионата. Ошибаются те иностранные тренеры, которые приезжают к нам и думают, что сейчас слепо перенесут свою методику на чемпионат России, и она будет работать. Этого не произойдет. Надо знать уклад клуба, его традиции, и четко понимать, где ты работаешь.