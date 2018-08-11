Виктор Гончаренко: "После удаления Набабкина игра стала веселее"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча первого тура чемпионата России против "Енисея" (1:1).

- Достаточно тяжелый, закрытый первый тайм, затем случилось удаление. После него игра стала веселее, нам пришлось раскрываться. "Енисей" пошел вперед. Такие матчи нравятся больше зрителям, чем тренерам, - цитирует тренера официальный сайт ЦСКА. - Те, кто остался на поле после удаления, хорошо справились со своей работой. У нас пока не так много резерва, чтобы разнообразить игру в атаке, кто-то травмирован, кто-то только восстановился.

– Абель Эрнандес не вышел в старте потому, что не готов?

– К сожалению, пока у нас и Абель, и Ахметов не готовы в полной мере. Мы должны беречь игроков, впереди длинный сезон. Плюс искусственное поле. Если было бы натуральное, могли выпустить с первых минут, но рисковать не хотелось.

– Как себя чувствуют сборники? Насколько они готовы играть?

– Они хорошо себя чувствуют. Единственное – после такого эмоционального турнира на клубном уровне все может восприниматься чуть иначе. Надеюсь, что если это и есть, то ненадолго. С учетом травмы Дзаги их всего два в составе, и мы рассчитываем, что Марио и Игорь будут вести команду за собой.

Все о чемпионате России по футболу