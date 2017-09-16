Виктор Гончаренко: "После того, что было в матче с "Ахматом", всем сейчас все кажется"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) отметил, что на 76-й минуте встрече бригада арбитров допустила ошибку, не засчитав третий гол в ворота гостей.

В ходе атаки армейцев Мариу Фернандес после отскока пробил по воротам в противоход Илье Абаеву. Голкипер успел сгруппироваться и остановил мяч на линии ворот. При этом оказавшийся рядом хавбек красно-синих Бибрас Натхо среди прочих сигнализировал о том, что следует засчитать гол.

Напомним, что ЦСКА во встрече 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" (0:1) пострадал от неверного судейского решения. Тогда гол в ворота армейцев был забит после того, как мяч вышел за пределы лицевой линии, однако судейская бригада этого не заметила.

- После того, что было в матче с "Ахматом", всем сейчас все кажется, - прокомментировал эпизод Гончаренко.