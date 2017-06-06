Виктор Гончаренко: "После "Спартака" написал Васину, что не ошибается только тот, кто не играет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что поражения от "Спартака" (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России только раззадорило армейцев. По словам наставника, итог той встречи мог бы быть другим, если бы не ошибка.

​- Проигрыш "Спартаку" был трагедией? Удивительно, но нет. Он нас только распалил, - цитирует Гончаренко "Прессбол". - Мы хорошо представляли, как надо было играть. Не случись ляпа при втором спартаковском голе, оставался бы еще тайм борьбы на встречных курсах. А так соперник повел и большими силами отошел назад, стал играть на контратаках.

- Предположу, что затем у вас был интересный педагогический опыт работы с защитником Васиным, совершившим роковую потерю.

- Да. Сразу после матча написал ему в мессенджере: не ошибается только тот, кто не играет. Подошел к парню лишь через две недели. И произошел интересный диалог. Спросил: "Вот если я Васе Березуцкому или Игнашевичу скажу, что из-за них проиграли, как они отреагируют?" – "Возможно, они вас далеко пошлют". – "Вот. Они никогда не зацикливаются на своих ошибках, они их не признают. И поэтому они большие игроки. И ты должен вести себя так же. Это не ошибка, а составляющая твоего развития. И брать на себя персональную вину ты не должен".

Тот гол – цепь просчетов, их было четыре. И ни в одном звене эту цепь не порвали. Однако в памяти обывателей только последняя фаза эпизода – и виноват Васин. Надо не бить игроков за просчеты, а закалять ими.