17:59 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "После поражения от "Краснодара" "Анжи" стал очень хорошо обороняться"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче с "Анжи" в 11-м туре чемпионата России

 - У нас всегда отличное настроение. Игра это всегда праздник, - сказал тренер в эфире канала "Матч премьер". – Мы полны решимости показать лучшую игру. После перерыва на матчи сборных всегда скомканная подготовка, но мы уже привыкли и знаем, как выходить из этой ситуации. Надеюсь,  не будет сильного снижения нашей игры. "Анжи" стал очень хорошо обороняться. После поражения от "Краснодара" со счетом 0:4 они многое изменили в своей игре. С ними нелегко приходится любому сопернику.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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Анжи - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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