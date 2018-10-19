Виктор Гончаренко: "После поражения от "Краснодара" "Анжи" стал очень хорошо обороняться"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче с "Анжи" в 11-м туре чемпионата России

- У нас всегда отличное настроение. Игра это всегда праздник, - сказал тренер в эфире канала "Матч премьер". – Мы полны решимости показать лучшую игру. После перерыва на матчи сборных всегда скомканная подготовка, но мы уже привыкли и знаем, как выходить из этой ситуации. Надеюсь, не будет сильного снижения нашей игры. "Анжи" стал очень хорошо обороняться. После поражения от "Краснодара" со счетом 0:4 они многое изменили в своей игре. С ними нелегко приходится любому сопернику.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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