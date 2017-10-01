Виктор Гончаренко: "Попробуем справиться без Дзагоева"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что армейцы намерены победить в сегодняшней встрече. Специалист также добавил, что полузащитник Алан Дзагоев получил травму.

– К сожалению, у Дзагоева не самая приятная травма, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – Мы провели обследование после игры с "МЮ", и он выбыл до 4-ех недель. Для нас это потеря, но мы справлялись весной, так что попробуем и сейчас с этим справиться.

Матч против "Манчестер Юнайтед"? Такие игры очень часто выводят команду на новый уровень, поэтому не думаю, что для нас составит большого труда восстановиться. Такой плотный график становится для нас привычным.

"Уфа"? Анализируя их, понятно, что я знаю многих ребят и знаю их возможности. Но при этом понимаю, что дружба-дружбой, а служба-службой, поэтому мы намерены победить сегодня.

Трансляция матча ЦСКА - "УФА"