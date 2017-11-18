Виктор Гончаренко: "Понтус вспомнил молодость. Оказался нашим лучшим нападающим"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск"​ (4:2) отметил, что хорошая результативность связана с возвращением на поле Алана Дзагоева. Напомним, что дубль в этой встрече оформил полузащитник Понтус Вернблум.

– С чем связано, что ЦСКА впервые в сезоне забил больше трех мячей? С Дзагоевым, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - С его присутствием у нас иначе формируются атаки. Плюс Понтус вспомнил молодость, у него голевое чутье, правильные открывания. На сегодня он оказался нашим лучшим нападающим.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА