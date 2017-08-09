Виктор Гончаренко: "Покупка левого защитника? Все может быть"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 5-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) не исключил, что в команду придут новые футболисты до закрытия летнего трансферного окна. Специалист подчеркнул, что нападающий Аарон Оланаре не до конца воплощает в жизнь командные требования.

– Ищет ли ЦСКА усиление на позицию левого латераля?

– Пока трансферное окно открыто, все может быть.

– Оланаре провел первый полный матч. Как оцените его игру?

– Есть определенные командные требования, которые он хорошо понимает, но не до конца воплощает в жизнь. Оланаре много пропустил в подготовительный период. Ждем, что он будет прибавлять, ведь мы знаем его возможности.

– Он заслужил место в основе на дерби со "Спартаком"?

– Одной игрой сложно заслужить доверие. Надо завоевывать его в каждом матче.

– Помазун обрел уверенность?

– Не думаю, что он ее терял. Понятно, что предыдущий матч не пошел ему в актив, но мы все должны разделить вину за голы, пропущенные от "Рубина". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" – ЦСКА