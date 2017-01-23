Виктор Гончаренко: "Пока относим Ионова ближе к нападающим"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что в группе атаки армейцев могут происходить изменения различного рода, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, полузащитник Алексей Ионов может играть на фланге, а также из глубины, но сейчас он относится ближе к линии атаки.

- Если вы заметили, у нас много изменения в позициях игроков, - начал Гончаренко. - Только опытные защитники в меньшей степени оказались затронуты. В группе атаки могут быть различные изменения. Ионов может играть и впереди, и чуть-чуть на фланге, и чуть из глубины. Пока относим его ближе к нападающим.