Виктор Гончаренко: "Подписывая контракт с "Уфой", я знал о возможности возвращения в ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что знал о возможном возвращении в армейский клуб, а также отметил, что, даже будучи тренером другой команды, смотрел матчи ЦСКА. Также специалист отметил, что в его работе ему помогло знание игроков армейской команды. На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Первый матч после перерыва ЦСКА проведет 4 марта на своей арене против "Зенита".

– Вы уже работали в тренерском штабе армейцев в минувшем сезоне, были частью коллектива, прекрасно знаете возможности футболистов. Но этой зимой вы вернулись в команду совсем в ином качестве, и со стороны показалось, что в новой роли освоились очень быстро.

– Здесь, безусловно, помог мой предыдущий опыт работы в ЦСКА, – цитирует сайт армейцев Гончаренко. – По сути, я принимал бразды правления коллективом, который был мне прекрасно знаком. Сказалось и то, что всех договоренностей достигли еще в ноябре. Было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, понять, каким образом, на мой взгляд, лучше использовать сильные качества команды. К моменту начала работы у меня сложилось четкое представление, в каком направлении мы будем двигаться. Все матчи, тренировки, теоретические занятия на сборах были построены именно в этом ключе. Полагаю, зимой мы очень хорошо потрудились, хотя оценку, конечно, дадут только официальные матчи.

– Насколько внимательно вы смотрели последние матчи ЦСКА перед зимним перерывом, будучи еще наставником "Уфы"? Тогда вы уже знали, что скоро возвращаетесь в армейский клуб?

– Честно говоря, я и раньше смотрел все игры ЦСКА, поэтому не могу сказать, что в конце прошлого года наблюдал за матчами с особым пристрастием. Существовало четкое понимание возможностей как отдельных футболистов, так и команды в целом. Даже если бы я более внимательно присматривался к матчам армейцев в ноябре-декабре, это бы ничего не изменило. Направление работы к тому моменту уже было выбрано.

– В какой момент вы определились?

– Подписывая контракт с "Уфой", я знал о возможности возвращения в ЦСКА. Не могу сказать, что рассчитывал на такой поворот событий, однако где-то внутри сидела мысль: если клуб вновь обратится к моим услугам, что я могу сделать для команды?

– С первых дней под вашим руководством армейцы начали осваивать тактическую схему 3-5-2. Почему решили внедрить эту систему? И как, на ваш взгляд, игроки ее усвоили?

– Исходя из возможностей футболистов, которые есть в команде на данный момент, считаю эту схему наиболее оптимальной. Речь идет о том, чтобы как можно лучше использовать сильные качества игроков ЦСКА.

– Период подготовки завершается, приходит время важных матчей. Вы довольны тем, как команда отработала на сборах?

– Игровая модель должна быть открытой. Она всегда должна находиться в стадии развития, здесь не существует конечного продукта. Ни в коем случае нельзя останавливаться, надо постоянно работать над улучшением тех или иных составляющих. Оценивая работу, проделанную на данный момент, можно сказать, что у нас есть повод для оптимизма. На мой взгляд, команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили. Теперь шлифуем тактические нюансы.