Виктор Гончаренко: "Почему преобразился Муса? Сказал ему, что он мне не друг, и я буду требовать с него больше"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1) рассказал, почему изменился в лучшую сторону Ахмед Муса. Форвард оформил дубль в прошедшей встрече.

- Думаю, что в первом тайме игра проходила под нашим контролем, во втором тайме не было давления на игрока с мячом, нам забили, 15 минут приходили в себя, - отметил Гончаренко. - Но нам с помощью замен удалось переломить ход матча, хочу отметить характер нашей команды. Очень важная игра была сегодня.

- Что вы сделали с Мусой? Он очень результативен.

- Нам стоило пообщаться после того матча, когда я его заменил, на повышенных тонах. Пришлось вступить в перепалку. Сказал ему, что он мне не друг и буду требовать с него больше. Если надо будет, еще раз это сделаю. (Ярослав СУСОВ)