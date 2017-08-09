Виктор Гончаренко: "Почему Дзагоев остался в запасе? Это ротация"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 5-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что команда довольна итоговым результатом. Специалист подчеркнул, что в минувшей игре использовал ротацию состава.

– Мы довольны победой, – сказал Гончаренко. – Было важно выиграть после неудачи с "Рубином". Сегодня хорошо проявили себя, особенно во втором тайме. Могли решить исход матча и раньше. Это футбол – когда не забиваешь, появляется нервозность. В этой игре она чувствовалась, хотя голевых ситуаций у наших ворот было немного. У нас серьезный график, стараемся восстанавливаться и хорошо подходить к матчам.

– Почему Дзагоев оказался в запасе – это ротация или к нему есть претензии?

– Только ротация.

– Набабкин вместо Щенникова – тоже ротация?

– Появление Набабкина – ротация. Сыграл он неплохо, учитывая отсутствие практики. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" – ЦСКА