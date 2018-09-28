20:04 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "Победы придают уверенности нашей молодой команде"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко заявил, что его команда провела напряженный матч против "Оренбурга" (1:0) в рамках 9-го тура РПЛ.

Очень напряженный матч, много борьбы, желания, страсти, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Может быть, маловато моментов было создано – в первую очередь, имею в виду нашу команду. Мы много находились в финальной трети, но не хватало какой-то острой передачи. Тем не менее, мы победили, чем очень довольны. Наша молодая команда продолжает развиваться. Победы придают нам сил и уверенности.

ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ после девяти туров, иемя в активе 16 очков.

Оренбург - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-pobedy-pridayut-nashey-molodoy-komande-sil-i-uverennosti/

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