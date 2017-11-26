Виктор Гончаренко: "Победили "Рубин" за счет хорошей организации игры"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что его команде удалось обыграть соперника за счет хорошей организации игры. Он также добавил, что не приходится говорить о расслабленности в отношении армейцев.

– Победили за счет хорошей организации игры. Было мало моментов, но с "Рубином" по-другому не бывает, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – Когда в первом тайме Вернблум не забил, полезли в голову дурные мысли, но потом он все-таки забил.

Зная, что во втором тайме не будет особо качелей, было важно сыграть надежно в обороне. У нас команда опытная, поэтому не приходится говорить о расслабленности. Наши игроки всегда знают, как сыграть. Другое дело, когда бывает рикошет или отскок.

Трансляция матча "Рубин" - ЦСКА