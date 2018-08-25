Виктор Гончаренко: "По эпизоду с Фернандесом мне нечего сказать"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Рубином" (1:1) отметил, что полузащитник Яка Бийол заработал рваную рану.

– Два разных тайма, - говорит Гончаренко. - Путем замен и характера нам удалось отыграться. Мы могли выиграть, хотя опасные контратаки были. Давление мы оказывали. С чем связан слабый первый тайм? Мы не понимали, как действовать против "Рубина". Много новых игроков.

– Как оцените игру Ахметова? Выход в основе - это попытка сыграть на его психологии?

– Он много пропустил. Мы выпустили его, потому что Бистрович не был готов. Он хорошо тренируется и выход в основном составе это не реверанс.

- Что с Бийолом и как оцените эпизод с падением Фернандеса?

- Яко будет готов к следующей игре. У него рванная рана. По пенальти мне сказать нечего. Единственное пожелание к судьям, чтобы меньше свистели, когда момент 50 на 50, а давали играть. (Артур ЕНИКЕЕВ).