Виктор Гончаренко: "Плотный график ЦСКА? Пока серьезных проблем не вижу"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту армейцев отметил, что на данный момент не видит проблем для команды из-за плотного графика. Также специалист рассказал, как прошел разговор с игроками после поражения от "Локомотива" со счетом 1:3.
– У армейцев с самого начала сезона очень плотный игровой график. Насколько команде удается справиться, на ваш взгляд?
– На данный момент серьезных проблем я не вижу, – сказал Гончаренко. – Понятно, что сейчас пошли матчи через два дня на третий, и это сложнее, чем играть через три дня на четвертый. Стараемся учитывать ситуацию и делать все необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков. В частности, понимаем, что в каких-то поединках может понадобиться определенная ротация состава.
– Показалось, что в первых матчах чемпионата против "Анжи" и "Локомотива" в игре армейцев наблюдался крен в сторону атаки.
– Это действительно так. Атакующий потенциал у нас довольно высокий, надо стараться по максимуму его использовать. С другой стороны, нельзя забывать: если команда не пропускает, ее шансы на победу гораздо выше.
– Любопытно, откуда появился этот временный перекос в сторону атаки. Весной его не было заметно, в большинстве матчей команда выглядела по-настоящему сбалансированной, регулярно забивала и почти не пропускала.
– Абсолютно нормальное явление, когда приходит новый тренер. Сначала ты больше думаешь о защите. Когда оборонительные действия более-менее отлажены, приступаешь к построению игры в атаке. Собственно говоря, так и образуется этот крен – если созидательная игра удается, в какой-то момент может ослабнуть концентрация в защите. По сути, именно это с нами и произошло. Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, команда по инерции бежала в атаку, и нас за это наказывали.
– Как бы то ни было, после "Локомотива" армейцы несколько матчей отыграли на ноль. Каким образом удалось в кратчайшие сроки все наладить?
– Ничего особенного не происходило. Пообщались с игроками, определили моменты, которых впредь необходимо избегать. Команда у нас очень опытная, она легко управляема и способна правильно реагировать на ту или иную ситуацию.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-v-usloviyakh-plotnogo-kalendarya-neobkhodima-rotatsiya-sostava/
spetrov
Уважаемые комментаторы, вы ответы-то его читаете? Например, этот - Атакующий потенциал у нас довольно высокий, надо стараться по максимуму его использовать. С другой стороны, нельзя забывать: если команда не пропускает, ее шансы на победу гораздо выше.
15:54
wedes
Он же не дурак говорить о проблемах. Всё хорошо, прекрасная маркиза...
15:39
marksan
Оптимист, однако! Но болельщики видят БОЛЬШИЕ проблемы с реализацией и составом! Хватит уходить от темы! Впереди Янг Бойз! Конечно! В любом случае ЛЕ обеспечена, но что дальше пан Ганчаренко?
15:35