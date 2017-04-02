19:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Первый пропущенный мяч во главе ЦСКА - облегчение"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) высказался о первом пропущенном мяче во главе красно-синих.

– Прервалась ваша длительная серия без пропущенных голов. Придаете какое-то внимание этому факту?

– В какой-то степени это даже облегчение, потому что никакая серия не должна давить на команду. Понятно, что Акинфееву неприятно, ведь вроде бы игра нам давалась, но потом стала уплывать из-под нашего контроля. Зато, по крайней мере, в следующих матчах на нас не будет никакого дополнительного давления.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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krabovyj

Штаны то успел снять . когда облегчался ?

19:24

РусланИ

так что три мяча от Спартака воспримет очень легко.

19:19

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