16:16 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Перед "Зенитом" у игроков ЦСКА лучше состояние, чем перед "Базелем"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда забыла поражение от "Базеля" (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Он также добавил, что армейцы подошли ко встрече с санкт-петербургским клубом в лучшем состоянии, чем к игре против швейцарского клуба.

– Надо быстро забывать прошедшие матчи. Когда много играешь, надо быстро делать выводы и идти дальше, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – Думаю, мы свою игру улучшили, ведь травмированные перед "Базелем" футболисты получили игровую практику.

Никакого давления на ЦСКА из-за неудачной серии с "Зенитом" нет. Самое главное то, в каком состоянии подходит команда. У нас состояние хорошее. Лучше, чем перед "Базелем".

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"

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Крупной победой ЦСКА
2.9%
Ничьей
22.6%
Победой "Зенита" в один мяч
31.0%
Крупной победой "Зенита"
25.0%
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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