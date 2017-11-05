Виктор Гончаренко: "Перед матчем обсуждали с Семиным, будет ли удаление"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что игра полузащитника Понтуса Вернблума на атакующей позиции в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) не является вынужденной мерой. По словам специалиста, тренерский штаб будет выпускать хавбека, исходя от конкретных задач на встречу.

– Вы были готовы к тому, что "Локомотив" отдаст мяч с самого начала? – вопрос Гончаренко.

– Наверняка им не хватает физики и эмоций, поэтому они так играли.

– Перед матчем вы долго общались с Семиным. О чем?

– Обсуждали, будет ли удаление или нет. ... Ну а что еще обсуждать? Естественно мы говорили о разных делах.

– Вернблум в атаке – вынужденная мера или он постоянно будет там играть?

– Нет, почему вынужденная. Мельгарехо в "Спартак" покупался как защитник, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Будем исходить из конкретного матча. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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