Виктор Гончаренко: "Пепе достаточно хорошо тренируется"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что защитник "Звезды" Сесе-Франк Пепе достаточно быстр для центрального защитника. Специалист также добавил, что 21-летний игрок хорошо тренируется.

– Мне не нравится слово "просмотр", оно неправильное, - цитирует клубная пресс-служба Гончаренко. - Он достаточно хорошо тренируется, хотя ему тяжело на первых порах. Наверное, самым правильным будет оценить его после игр и принять решение. Он достаточно быстр для центрального защитника, у него хороший первый пас.

Напомним, что Пепе прибыл на тренировочный сбор ЦСКА в испанской Кампааморе на просмотр 11 января.

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