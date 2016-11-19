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Виктор Гончаренко: "Парадокс в том, что "Уфа" побеждает только в гостях"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после игры 14-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что несмотря на тяжелое поле команды показали неплохой футбол. Специалист подчеркнул, что его подопечным пора победить и в родных стенах.

– Несмотря на достаточно тяжелое поле, качество игры было довольно неплохим, – цитирует пресс-служба "Анжи" Гончаренко. – Думаю, мы одержали все-таки заслуженную победу. Потому что забили один, и у нас было еще несколько хороших предпосылок для взятия ворот. Команда знает, как обороняться. Парадокс в том, что все наши победы мы одержали на выезде. Пока нет домашних побед. Поэтому мы сейчас должны сделать все возможное, чтобы победить дома.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/pavel_vrba_mi_ne_nauchilis_igrat_protiv_organizovannoj_oboroni191116/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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