Виктор Гончаренко: "Паники в ЦСКА нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата России с "Енисеем".

- Самое важное - улучшить игру, взаимодействия. У нас новая команда строится. Если нам это удастся, то количество моментов возрастет, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч! Премьер". -Мы видим, как работают молодые ребята на тренировках. Паники у нас нет. Задача - улучшить игру и результат. У нас очень много команд с уклоном на оборону, всем нелегко. Мы тоже хорошо обороняемся. Как мы будем взламывать оборону "Енисея"? Посмотрим, как будет развиваться игра.

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