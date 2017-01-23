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Виктор Гончаренко: "Панченко в составе ЦСКА стал бы хорошим подспорьем"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ходе пресс-конференции по итогам первого зимнего сбора команды в Кампоаморе отметил, что нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды за "Динамо", обладает целым набором хороших качеств, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам белорусского специалиста, возвращение игрока в ЦСКА стало бы для команды хорошим подспорьем.

– Кирилл Панченко неспроста столько мячей забил за "Динамо", – сказал Гончаренко. – У него есть очень хорошие качества для любой команды. Если бы он был в нашем составе, это стало бы хорошим подспорьем. Но, опять же, нам надо использовать имеющихся игроков.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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egoshin-alex

Быть подспорьем, или быть лидером бомбардиров? Сидеть на лавке или играть? Вот и выбирай.

13:03

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