Виктор Гончаренко: "Ожидали, что "Крылья" закроются"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:0) отметил, что команада начала матч зажато.

– Мы провели две игры, на которые собрались по 40 тысяч зрителей. Надеюсь, и дальше будут полные стадионы, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. - Для молодых это большой опыт. Может, поначалу команда играет немного зажато, плюс стадион начал помогать "Крыльям" своей поддержкой. По количеству моментов и подходов, которые были, наверное, матч должен был закончиться 0:0. Должно быть больше нестандартных действий в атаке, чтобы забивать.



– Сегодня ЦСКА не смог победить или "Крылья" не дали им выиграть?

– Обе команды больше разрушали, чем созидали.

– Ожидали ли такой игры от "Крыльев"?

– Если в большинстве матчей они закрываются, чего можно было ожидать? По тем матчам, что мы видели, ожидали именно этого.



– Как оцениваете игру своих молодых футболистов? И ждете ли усиления?

– Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия. Мы становимся лучше, нельзя не отметить уровень старания и желания молодых. Что касается приобретений – трансферное окно открыто, поэтому все может быть.



– В курсе ли вы ситуации с Абелем Эрнандесом?

– Любые слухи я не комментирую. Уже не раз бывало, что подписание контракта срывалось в последний момент. Поэтому я комментирую только состоявшиеся переходы.



– У Федора Чалова было два момента, которые он не реализовал. Он здорово играет весной, но сможет ли хорошо играть в другое время года?

– Маленькие шаги в своем развитии он делает: в завершении, единоборствах, открывании, взаимодействии с защитой и полузащитой. Что касается весны и осени, думаю, это неправильное сравнение. Он играл с одним вариантом состава, сегодня он другой, а нападающий зависит от этого.