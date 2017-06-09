Виктор Гончаренко: "Онопко игрочище, а я уже наигрался"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" отметил, что, в отличие от своего помощника Виктора Онопко, не принимает участия в двусторонках во время занятий армейцев. По словам наставника, свое он уже отыграл.

– В ЦСКА есть еще один человек, который поражает всех своим здоровьем – Виктор Онопко. На сборе доводилось видеть, что он на равных играет в двусторонках. Вы когда-нибудь на тренировках участвуете в спаррингах?

– Есть такая шутка. В футбол играют те ветераны, которые не наигрались в детстве (смеется). Но это не про Виктора Савельевича. Он игрочище, любит свою работу, ему в кайф выйти побегать с ребятами. У меня же побольше лишнего веса, да и колени особо не позволяют. Мне лучше, когда я смотрю на все это со стороны.

– А в "дыр-дыр"?

– Нет, не играю. На меня даже гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов обижался. А я ему отвечал: "Камиллович, вы играйте, а я все свое уже сыграл" (улыбается). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Виктора Гончаренко