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Виктор Гончаренко: "Оланаре кажется медленным, но он приносит много пользы команде"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против тульского "Арсенала" (2:0) заявил, что нападающий Аарон Оланаре очень полезен армейцам, несмотря на свою медлительность. В текущем сезоне 22-летний нигериец провел три матча в чемпионате России и результативными действиями не отметился.

– Оланаре сам по себе достаточно крупный нападающий, поэтому, когда он с мячом, то кажется, что он медленно принимает мяч, – цитирует "Р-Спорт" Гончаренко. – Хотя он довольно много пользы команде приносит.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170326/1118171912.html

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