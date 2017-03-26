Виктор Гончаренко: "Оланаре кажется медленным, но он приносит много пользы команде"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против тульского "Арсенала" (2:0) заявил, что нападающий Аарон Оланаре очень полезен армейцам, несмотря на свою медлительность. В текущем сезоне 22-летний нигериец провел три матча в чемпионате России и результативными действиями не отметился.

– Оланаре сам по себе достаточно крупный нападающий, поэтому, когда он с мячом, то кажется, что он медленно принимает мяч, – цитирует "Р-Спорт" Гончаренко. – Хотя он довольно много пользы команде приносит.