Виктор Гончаренко - о продлении контракта с ЦСКА: "Текущая ситуация - огромный вызов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что ощущает доверие со стороны руководства клуба. Сегодня 41-летний специалист продлил контракт с армейцами до 2020 года.

- Для тренера очень важно, чтобы было доверие со стороны руководства, - сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. - Я ощущаю доверие со стороны Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича, это всегда очень помогает в работе, позволяет принимать решения при полной поддержке.

Он также отметил, что сейчас ЦСКА находится в процессе перестройки, а текущая ситуация представляет собой огромный вызов.

- Сейчас мы строим новую команду, приходят новые игроки. Это всегда интересно для тренера. Плюс наши болельщики, та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе, способствуют тому, чтобы работа приносила удовольствие. Текущая ситуация – огромный вызов, но это по-своему интересно и захватывающе, - сказал Гончаренко.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы.

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