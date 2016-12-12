Виктор Гончаренко о переговорах с ЦСКА: "Все быстро прошло"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что переговоры с московским клубом прошли быстро. Сегодня 39-летний белорус покинул "Уфу" и подписал с красно-синими 2-летний контракт с опцией продления.

- Как таковых переговоров по большому счету не было, потому что в контракте с "Уфой" был пункт, по которому я должен вернуться в ЦСКА в течение недели, если поступит предложение, - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. - Конечно, какие-то текущие моменты обсуждали, а никаких загвоздок по контракту, штабу, персоналу не было. Все быстро прошло.