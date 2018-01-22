Виктор Гончаренко - о матче с "Хорсенс": "Провели неплохой матч, но пропустили очень легкие голы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, подводя итоги товарищеского матча с "Хорсенс" (2:2) отметил важность того, что никто из игроков не получил травму. По словам наставника армейцев, на втором сборе команда будет работать более интенсивно.

Встреча с "Хорсенс" стала для ЦСКА последней на первом учебно-тренировочном сборе. Второй и третий сборы тоже пройдут в Кампоаморе с 26 января по 6 февраля и с 8 февраля по 19 февраля соответственно.

– В целом провели неплохой матч, но пропустили очень легкие голы, - цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. - Каждый на своем участке чуть не доработал. В целом мы контролировали игру. Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше за счет быстрых и позиционных атак, стандартных положений. Был хороший соперник, хоть и специфичный, много было длинных передач. С любого стандартного положения и аута мяч старались доставлять в штрафную, это неприятно, создает напряженность. С такими командами надо играть низом и быстро. Моментами это получалось, моментами нет. Важно, что все сыграли по 90 минут и не получили травм.

– Первый сбор завершен. Какого прогресса удалось добиться за эти дни?

– О прогрессе говорить сложно. Это был тяжелый сбор, тренировались в двухразовом режиме. Мы не ожидали свежести, быстроты принятия решений, скорости команды. Мы хорошо поработали. Второй сбор будет более интенсивным. Будем делать всё, чтобы подойти в хорошем состоянии к "Црвене Звезде".

Напомним, первый официальный матч в 2018 году ЦСКА проведет 13 февраля. Армейцы в Белграде встретятся с "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 21 февраля в Москве.