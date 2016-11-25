Виктор Гончаренко: "Нужно ли играть в такую погоду? Сейчас не время и не место для таких разговоров"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после игры 14-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:0) отметил грамотные действия своей команды как в обороне, так и в атаке. Специалист рассказал, что у "Уфы" нет плана по количеству очков в активе.

– Мы правильно действуем, знаем как обороняться и, в силу наших возможностей, атаковать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – У каждого оппонента нужно находить слабые стороны в обороне и противостоять их сильным сторонам в атаке. Считаю, что мы заслужили эти три очка.

У нас нет какого-то плана по очкам на сезон. Перед стартом игрового года мы договорились, что самой важной для нас является следующая игра. Важно в каждой встрече набирать очки.

Нужно ли играть в такую погоду? Сейчас не время и не место для таких разговоров. Есть календарь – мы играем.

Трансляция матча "Уфа" – "Оренбург"