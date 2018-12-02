Виктор Гончаренко: "Ничья в пользу конкурентов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (0:0) выразил мнение, что его команда была ближе к победе.

- 0:0 в пользу конкурентов, - сказал Гончаренко. - Получилась бескомпромиссная игра, было много единоборств и подборов. Во втором тайме мы были ближе к победе, но не реализовали пенальти, да и после имели шансы. Хорошо сыграли в защите - "Ростов" создавал остроту в основном после стандартов, у них много высокорослых игроков.

- Несмотря на напряженную игру с "Викторией", ЦСКА не выглядел уставшим. Как вам удалось восстановить команду?

- А почему она должна быть уставшей? Если проследить команды, выступающие в еврокубках, то игры в Лиге чемпионов отличаются высокими скоростями и задают такой же темп команде. У нас было 4 дня паузы между матчами, и странно было бы ожидать какой-то усталости.

- Почему не сразу вышел Чалов, и как вам игра Нисимуры?

- Чалову надо было дать некоторую паузу, у него был крайне напряженный график и в клубе, и в сборных. Нисимура в целом сыграл неплохо, может не всегда попадал в какие-то атакующие моменты.

- Во втором тайме зон уже не было?

- Когда ты проигрываешь подбор, совершаешь необоснованные выносы, когда находишься без давления, вот это у нас особенно в первом тайме просматривалось. (Юрий Плохотниченко)