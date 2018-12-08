Виктор Гончаренко: "Нестабильность ЦСКА? Когда команда ловит кураж, у нее многое получается"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России высказался о перепадах в игре команды. Армейцы после первого тайма вели со счетом 2:0, а во втором пропустили один гол. Соперник также не реализовал пенальти.

- С чем связаны перепады в игре команды? Это из-за молодости игроков?

- В том числе с молодостью. Если посмотреть, у нас достаточно много таких матчей. Далеко ходить не надо – "Виктория" (армейцы вели со счетом 1:0, но уступили – 1:2. – Прим. "СЭ"). Были матчи, в которых мы были чуть-чуть лучше соперника, но не могли выиграть.

Та нестабильность, которая есть, не очень нравится. Но, когда команда ловит кураж, у нее многое получается. Нам надо стабилизировать то, что есть сейчас.

- Был красивый момент, который не завершился голом – атака с выводом Сигурдссона на удар. А вам как тренеру этот момент понравился больше, чем забитые мячи?

- Нам всем, и мне в первую очередь, нравятся комбинации, которые завершаются голами.

- И две штанги, - добавил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов, имея в виду момент с нереализованным красноярцами пенальти. (Андрей Михайлов)

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