Виктор Гончаренко недоволен футболом ЦСКА, несмотря на 4:0 с "Уралом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 6-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0) остался недоволен игрой команды. По его словам, его беспокоит игра в защите.

– За исключением того, что Магнуссон и Бистрович получили травмы, матч сложился для нас неплохо. Мы провели очень много хороших атак, такие игры обычно нравятся болельщикам. В первом тайме, может, были даже поострее. Но если брать защиту команды в целом, есть моменты, которые не могут не беспокоить перед Лигой чемпионов. Можно хорошо атаковать, но плохо обороняться. Отсутствие баланса мне не нравится.

– А если подробнее?

– Всю информацию нужно давать команде, а не прессе. Просто есть моменты, которые меня не устраивают. Думаю, уровень футболистов позволит все решить быстро, но пока похожие ситуации, к сожалению, повторяются. (Михаил ГОНЧАРОВ)