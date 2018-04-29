Виктор Гончаренко: "Не жалуюсь на отсутствие тех или иных игроков"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что не слишком переживает по поводу потерь в составе перед игрой премьер-лиги с "Зенитом". По его словам, нужно уметь использовать тех, кто заменит отсутствующих.

– У нас все матчи финальные, – заявил в эфире канала "Матч ТВ" Гончаренко. – Мы к любому матчу на максимуме готовимся. На этот раз было комфортнее готовиться, потому что неделю этому посвятили. Посмотрим, как это поможет. Но я уже вижу, что команда лучше двигается, больше эмоций стало. Думаю, нас ждет интересный матч.

Отсутствие Дзагоева и Вернблума? Я никогда не жалуюсь на отсутствие тех или иных игроков. Мы не переживаем. У нас есть в распоряжении здоровые футболисты, которых нужно использовать. Мы на всех рассчитываем. Есть варианты, которые можно использовать и по ходу игры, меняя атаку и оборону.