Виктор Гончаренко: "Не вижу проблем перед матчем с "Ростовом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уверен, что команда готова к матчу 10-го тура чемпионата России с "Ростовом". Специалист не видит проблем перед игрой.

– Думаю, что мы хорошо готовы к матчу. В таком графике ребята себя чувствуют более уютно, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы знаем о том, что потеряли дома много очков. Не вижу проблем пред встречей. Изменения в составе ЦСКА минимальны и проведены для того, чтобы ускорить игру.

Жамалетдинов в страте на фоне положительных эмоций? Не в этом дело. Для молодых футболистов большая ответственность выходить на поле в трех матчах подряд. Ротация защитников? У ЦСКА четыре игрока обороны высокого уровня. Ротация нужна, чтобы их не загонять.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"